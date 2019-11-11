Инспекторов автодорожного надзора наказали за пропуск перегруженного автомобиля в Карелии

Двое работников МУГАДН привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в сентябре 2019 года на стационарном посту весового контроля автомобильной дороги "Кола" на территории Прионежского района работники Северного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Северного МУГАДН) остановили тяжеловесный автомобиль, двигавшийся с превышением допустимой массы и превышением осевой нагрузки без специального разрешения.

Водителя оштрафовали.

Однако инспектором МУГАДН транспортное средство не задерживалось и продолжило дальнейшее движение по маршруту следования.

По данному факту прокуратура района внесла руководителю управления представление об устранении выявленных нарушений закона.

Ранее прокуратура оштрафовала подельников экс-чиновника Госавтодорнадзора Карелии, осужденного за коррупцию.