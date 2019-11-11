Инспекторов автодорожного надзора наказали за пропуск перегруженного автомобиля в Карелии
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Двое работников МУГАДН привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что в сентябре 2019 года на стационарном посту весового контроля автомобильной дороги "Кола" на территории Прионежского района работники Северного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Северного МУГАДН) остановили тяжеловесный автомобиль, двигавшийся с превышением допустимой массы и превышением осевой нагрузки без специального разрешения.
Водителя оштрафовали.
Однако инспектором МУГАДН транспортное средство не задерживалось и продолжило дальнейшее движение по маршруту следования.
По данному факту прокуратура района внесла руководителю управления представление об устранении выявленных нарушений закона.
Ранее прокуратура оштрафовала подельников экс-чиновника Госавтодорнадзора Карелии, осужденного за коррупцию.
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