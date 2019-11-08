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Новости. Криминал
06:40, 08 Ноября 2019
фото: ©Столица на Онего

Оштрафовали подельников экс-чиновника Госавтодорнадзора Карелии, осужденного за коррупцию

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По факту передачи Евгению Шелковникову незаконного вознаграждения было возбуждено дело в отношении ООО "КТК", сообщили в прокуратуре Карелии.

В период с 1 апреля 2016 по 23 января 2017 заместитель начальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН России по Карелии Евгений Шелковников разработал совместно с сотрудником ООО "КТК" схему задержания и хранения транспортных средств, при реализации которой общество получало необоснованную прибыль.

При выявлении нарушений, связанных с перевозкой грузов, автомобиль задерживался, а в последующем своим ходом следовал на стоянку фирмы "КТК". Из-за этого водителям приходилось  оплачивать услуги эвакуатора и дургие сопутствующие услуги, которые фактически не оказывались. 

Незаконно полученные деньги в размере 3,7 млн рублей были переведены от имени ООО "КТК" на счета юридических лиц, с помощью которых Шелковников их обналичил.

Фирму оштрафовали на 10 млн рублей. 

Напомним, Петрозаводский городской суд признал виновными в коррупции бывшего замначальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН России по Карелия Евгения Шелковникова и экс-начальника отдела кадрового, правового и организационно-аналитического обеспечения ведомства Дениса Краснопевцева.

Шелковников отбывает наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 млн рублей.

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