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Инспекторы ДПС очистили дороги Карелии еще от двух пьяных водителей

Новости. Общество
16:58, 28 Июня 2021
фото: © ГИБДД Карелии

Пьяная женщина попалась в Пряжинском районе, нетрезвый мужчина – в Кондопожском, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Пряжинском районе от управления автомобилем отстранена 46-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор показал 0.72 промилле.

В Кондопожском районе от управления автомобилем "ВАЗ 2115" отстранен 30-летний нетрезвый водитель.

В отношении нарушителей составлены административные материалы, за что водителям грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем.

Всем гражданам настоятельно рекомендовано обо всех имеющихся фактах управления нетрезвыми водителями сообщать в полицию - 102 или 112.

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