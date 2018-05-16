Инспекторы ДПС Петрозаводска помогли пожилой даме заменить разорванное колесо на трассе

На сайт Госавтоинспекции поступило обращение от жительницы Петрозаводска с просьбой поощрить полицейских, сообщает МВД Карелии.

Женщина рассказала, что 9 мая сотрудники ДПС Игорь Тюрлик и Сергей Нивин оказали неоценимую помощь ее пожилой маме, которая направлялась с дачи в Петрозаводск. На Суоярвском шоссе сотрудники заметили, что машина движется с разорванным колесом. Инспекторы остановили автомобиль, увидев, что машиной управляет пожилая женщина, помогли ей заменить колесо.

"Петрозаводчанка выражает огромную благодарность сотрудникам ДПС за человеческое отношение к пожилому человеку и за ответственное отношение к исполнению служебных обязанностей и просит поощрить инспекторов", - говорится в сообщении ведомства.