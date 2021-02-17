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Инспекторы ДПС спасли пару из Мурманска, замерзавшую в минус 35 на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
14:55, 18 Февраля 2021
фото: © osceolagarage.com
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Туристы из Мурманска, у которых сломалась машина, чуть не замерзли в 35-градусный мороз на дороге в Медвежьегорском районе, сообщили в МВД Карелии.

Минувшей ночью в дежурную часть полиции Медвежьегорского района поступило сообщение о сломавшемся автомобиле на автотрассе "Кола", водитель и пассажир которого нуждаются в помощи. Мороз на улице достигал отметки минус 35 градусов, и людям грозила опасность замерзнуть, инспекторы ДПС Иван Данилов и Егор Полубенко без промедления выехали на указанный в сообщении участок дороги.

Прибыв на место, автоинспекторы выяснили, что жители Мурманска, мужчина и женщина (в возрасте около 50 лет), направлялись на личном автомобиле "УАЗ-Патриот" в другой регион транзитом через Карелию. Около половины первого ночи на 565 км федеральной автодороги "Кола" автомобиль неожиданно заглох, отключились все приборы, в том числе система отопления. Салон автомобиля не защищал от мороза, люди оказались в крайней опасности и обратились за помощью в полицию.

Дорожные полицейские разместили замерзающих людей в патрульном автомобиле, предоставили им дополнительно теплую одежду, напоили горячим чаем из термоса. Для эвакуации аварийного автомобиля вызвали дорожную технику и организовали его буксировку до ближайшего населенного пункта, где может быть проведен авторемонт. Самих автолюбителей доставили в Медвежьегорскую гостиницу, где они смогли разместиться и дождаться окончания ремонта своего автомобиля, чтобы продолжить свой путь.

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Комментарии

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David.
2021-02-18 15:22:43
Даа на ведре, ночью в мороз по пустынной трассе- да тут премия Дарвина мается!
кир
2021-02-18 14:59:12
Выпороть их надо. Кто так собирается в дальнее путешествие? Они совсем понятия не имеют. Как усер-сторож и офф со справкой.
Гость
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