Инспекторы ДПС задержали в Пудожском районе опасного преступника

В Пудожском районе инспекторы ДПС задержали подозреваемого в тяжком преступлении, сообщает МВД Карелии.

Экипаж ДПС получил ориентировку на мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в одном из населенных пунктов Пудожского района. Отмечалось, что предполагаемый преступник может двигаться на попутном транспорте в сторону Пудожа.

Инспекторы незамедлительно выехали в данном направлении. В одном из проверяемых автомобилей полицейские обнаружили гражданина схожего по приметам. Он был задержан и передан сотрудникам МВД.