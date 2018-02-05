Инспекторы ДПС задержали в Пудожском районе опасного преступника

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В Пудожском районе инспекторы ДПС задержали подозреваемого в тяжком преступлении, сообщает МВД Карелии.
Экипаж ДПС получил ориентировку на мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в одном из населенных пунктов Пудожского района. Отмечалось, что предполагаемый преступник может двигаться на попутном транспорте в сторону Пудожа.
Инспекторы незамедлительно выехали в данном направлении. В одном из проверяемых автомобилей полицейские обнаружили гражданина схожего по приметам. Он был задержан и передан сотрудникам МВД.
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