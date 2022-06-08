Инспекторы ГИБДД 6 июля с «Дозором» выйдут на дороги

В среду водителей проверят на трезвость, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В целях предупреждения происшествий с нетрезвыми водителями, пресечения нарушений ПДД 6 июля в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

По данным ГИБДД, с начала года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 406 водителя в состоянии опьянения; 54 - сели за руль нетрезвыми не в первый раз.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что в настоящее время сотрудники ГИБДД несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов "Дозор-77", которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств.

Материалы аудио и видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.