Инспекторы ГИБДД Карелии оштрафовали водителя внедорожника, рисковавшего жизнью 4-летнего ребенка

В Суоярвском районе водителя оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что он перевозил ребенка без детского кресла, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Суоярви водитель автомобиля «УАЗ Патриот» перевозил 4-летнего ребёнка без детского удерживающего устройства.

Нарушитель ПДД, 46-летний мужчина, привлечен к административной ответственности с наложением штрафа 3 тысячи рублей.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей соблюдать меры безопасности в автотранспорте и пристегиваться ремнем во время поездки.