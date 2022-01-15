890x80
Реклама
Глава Карелии показал «полезную штуку для мужиков» (ВИДЕО) 38
15.01.2022 15:42
Движение транспорта полностью перекроют на участке улицы в центре Петрозаводска 4
15.01.2022 14:30

Инспекторы ГИБДД Карелии оштрафовали водителя внедорожника, рисковавшего жизнью 4-летнего ребенка

Новости. Общество
12:20, 16 Января 2022
фото: ГИБДД Карелии

Новости партнеров

В Суоярвском районе водителя оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что он перевозил ребенка без детского кресла, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Суоярви водитель автомобиля «УАЗ Патриот» перевозил 4-летнего ребёнка без детского удерживающего устройства.

Нарушитель ПДД, 46-летний мужчина, привлечен к административной ответственности с наложением штрафа 3 тысячи рублей.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей соблюдать меры безопасности в автотранспорте и пристегиваться ремнем во время поездки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-16 12:40:39
Деньги отобрали из семьи с маленьким ребенком. Где ваша человечность? Нет её. На первый раз нужно предупредить и забить в базу данных. Такого закона и правила нет. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году
09.01.2022, 08:35
Экстренная служба объявила о запрете движения транспорта на одной из улиц в центре Петрозаводска

Аналитика

14.01.2022 17:00
Обществоведение
Второй раз не простили 16
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как попался на «Контроле трезвости» и отказался от медосвидетельствования.
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Лоббизм крепчает 28
14.01.2022 14:24
Оптимизация депутатского мнения 4
13.01.2022 15:47
Не устал, но ухожу 8
13.01.2022 09:14
Вся аналитика

Чтиво

13.01.2022 16:45
Без политики
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Коронавирус не дремлет - новый штамм «Омикрон» уже зарегистрирован в Карелии.
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 7
10.01.2022 10:41
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»