Массовые проверки тонировки и шторок в автомобилях проходят в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит рейды на улицах города – полицейские следят, чтобы тонировка стекол автомобилей и предметы в салоне не перекрывали обзор водителям.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, инспекторы обращают внимание не только на стекла, покрытые прозрачными цветными пленками, но и на предметы, закрывающие обзор с места водителя. В их числе, так называемые, «шторки», «магнитные сетки», которые устанавливают на передние боковые стекла автомобилей. Согласно Регламенту о безопасности колесных транспортных средств, лобовое и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света.



Нарушителям выписаны требования об устранении незаконной тонировки и других предметов, мешающих водителям видеть дорогу. Составлены административные материалы по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.