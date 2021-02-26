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Инспекторы ГИБДД при проверках автобусов Петрозаводска просят пассажиров держаться крепче

Новости. Общество
16:52, 27 Февраля 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска Вконтакте
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Сотрудники ГИБДД Петрозаводска проводят массовые проверки маршрутных автобусов на улицах города.

Как проходят такие проверки, Госавтоинспекция рассказала на своей странице Вконтакте.

Автоинспекторы проверяют техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение водителями режима труда и отдыха и Правил дорожного движения.

"С водителями проводятся профилактические беседы о недопустимости нарушения правил дорожного движения. Пассажирам автоинспекторы напоминают о необходимости использования ремней безопасности в автобусах междугородного сообщения, необходимости держаться за поручни - в городских автобусах", - сообщили в ГИБДД.

 

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