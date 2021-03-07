Инспекторы ГИБДД в Петрозаводске останавливали автоледи, чтобы подарить цветы

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска вместе со студентами в преддверии 8 марта останавливали на улицах автомобили под управлением женщин-водителей, чтобы поздравить их с праздником.

Об этом Госавтоинспекция Петрозаводска рассказала на своей странице Вконтакте.

Студенты колледжа технологии и предпринимательства вместе с автоинспекторами читали автоледи поздравления в стихах, дарили конфеты и цветы.

Студенты сделали своими руками арт-объект в виде цифры "8", рядом с которым можно было сфотографироваться.