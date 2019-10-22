Инспекторы изъяли у браконьеров 38 орудий лова

За неделю в Карелии было выявлено 20 правонарушений, сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

В республике на прошлой неделе выявлено 20 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 83 тысячи рублей, изъято 3,2 кг рыбы, 38 незаконных орудий лова и 1 транспортное средство.