Инспекторы нашли водителя маршрутки, который спровоцировал происшествие со "скорой" в Петрозаводске

Водитель петрозаводской маршрутки №25, из-за действий которого с дороги вылетела машина скорой помощи, оштрафован.

Водителю маршрутки, из-за которого машина скорой помощи едва не врезалась в столб на обочине, придется заплатить три тысячи рублей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

Маршрутчик не предоставил преимущество автомобилю с включенными специальными сигналами.

"В отношении нарушителя, 1966 года рождения, вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 2. ст. 12.17 КоАП РФ. Водителю предстоит заплатить штраф в размере 3000 рублей", - сообщили в ГИБДД.

Напомним, 19 марта в 16.12 на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградская водитель маршрутного автобуса № 25 не предоставил преимущества в движении машине скорой помощи с одновременно включенными маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. "Скорая" вылетела с дороги. После этого сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и установили личность нарушителя.

Напомним, момент происшествия с участием маршрутки и "скорой" запечатлела камера наружного наблюдения.