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Инспекторы нашли водителя маршрутки, который спровоцировал происшествие со "скорой" в Петрозаводске

Новости. Происшествия
16:25, 08 Апреля 2021
фото: Камера наблюдения "Сампо.ру" / скриншот видео
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Водитель петрозаводской маршрутки №25, из-за действий которого с дороги вылетела машина скорой помощи, оштрафован.

Водителю маршрутки, из-за которого машина скорой помощи едва не врезалась в столб на обочине, придется заплатить три тысячи рублей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

Маршрутчик не предоставил преимущество автомобилю с включенными специальными сигналами.

"В отношении нарушителя, 1966 года рождения, вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 2. ст. 12.17 КоАП РФ. Водителю предстоит заплатить штраф в размере 3000 рублей", - сообщили в ГИБДД.

Напомним, 19 марта в 16.12 на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградская водитель маршрутного автобуса № 25 не предоставил преимущества в движении машине скорой помощи с одновременно включенными маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. "Скорая" вылетела с дороги. После этого сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и установили личность нарушителя.

Напомним, момент происшествия с участием маршрутки и "скорой" запечатлела камера наружного наблюдения.

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Комментарии

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andruh
2021-04-08 17:31:27
Это мафия, нарушали и будут нарушать ,поднимали цены и будут поднимать плевали они на штрафы...
Беня
2021-04-08 17:18:07
Меня вот сегодня гонщик на маршрутке подрезал справа, а потом обогнал троллейбус и подрезал его слева и все это за 5 сек на 100 метрах дороги :) Щумахер блин :) Я даже рукой пошарил по правой сидушке, пытаясь нащупать где там у меня лежит пулемет Гатлинга. Но вот засада - нету у меня пулемета Гатлинга, печалька. Пришлось прибегнуть к сложносочиненным трехэтажным конструкциям живого русского языка :)
nae
2021-04-08 16:36:39
3000. Слабаки. Вот Кир бы сразу расстрелял, ну или на худой конец, выпорол бы кнутом.
кир
2021-04-08 16:49:03
nae, согласен, что нет справедливости. Народ тоскует по сильной руке, а женщины по мужскому плечу, - сказал наблюдательный кот. А кругом недоноски оффы и давидки. :)
Off
2021-04-08 17:54:17
кир, тебе , упырек , такого не грозит. Прав у тебя нет, из за пьянок . А помойки проверить , можно на велосипеде
Гость
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