Инспекторы поймали двух «гонщиков» на трассе «Кола» в Карелии

Водители существенно превысили допустимую скорость движения по трассе.

Автоинспекторы обеспечивают безопасность дорожного движения на федеральной автодороге «Кола», информирует ГИБДД.

В Пряжинском районе водитель автомобиля «BMW» с прицепом превысил скорость на 57 км/ч. В Сегежском районе при разрешенной скорости 90 км/час водитель автомобиля «Mitsubishi » двигалась со скоростью 139 км/ч.

Оба водителя привлечены к отвественности за превышение установленной скорости движения, заявили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли на карельских трассах за три месяца этого года.