Инспекторы поймали двух «гонщиков» на трассе «Кола» в Карелии

Водители существенно превысили допустимую скорость движения по трассе.
Автоинспекторы обеспечивают безопасность дорожного движения на федеральной автодороге «Кола», информирует ГИБДД.
В Пряжинском районе водитель автомобиля «BMW» с прицепом превысил скорость на 57 км/ч. В Сегежском районе при разрешенной скорости 90 км/час водитель автомобиля «Mitsubishi » двигалась со скоростью 139 км/ч.
Оба водителя привлечены к отвественности за превышение установленной скорости движения, заявили в ГИБДД.
Ранее сообщалось, что десять человек погибли на карельских трассах за три месяца этого года.
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