Инспекторы поймали пьяного водителя в Карелии

Мужчину отстранили от управления автомобилем в Кондопоге 12 ноября, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Кондопоге инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем пьяного 27-летнего водителя 1991 из Петрозаводска. Автомобиль отправили на штрафстоянку.



Водителей призывают к трезвости за рулем.