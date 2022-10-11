Инспекция труда Карелии выяснила причины гибели капитана научного судна

Инспекторы сообщили, что виной всему - неудовлетворительная организация работ.

Государственная инспекция труда в Карелии завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом с работником КарНЦ РАН.



Основной причиной гибели капитана научно-исследовательского судна «Эколог» является неудовлетворительная организация производства работ.



«А именно недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда, отсутствие совместных мероприятий с организацией, предоставляющей услуги по отстою судов, по предотвращению несчастных случаев», - говорится в пресс-релизе трудовой инспекции.



Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Материалы расследования направлены в следственные органы, где решат, возбуждать уголовное дело, или нет.



Напомним, в сентябре поисково-спасательной службы работали в акватории Петрозаводской губы Онежского озера. Вблизи местечка Выгойнаволок спасатели искали мужчину 1964 года рождения.

По поступившей спасателям информации, в ночь на 16 сентября утонул капитан судна, пришвартованного к причалу «Нефтебаза».

Работы проводились с помощью подводного робота «Гном». К поиску пропавшего также привлекались водолазы.