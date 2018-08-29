Интерактивные программы в музее "Кижи"

С 1 сентября музей-заповедник "Кижи" приглашает детей и взрослых принять участие в интерактивных программах, которые подготовил Детский музейный центр.

В выставочном зале музея "Кижи" (ул. Федосовой, 19) продолжает работу выставка-игра "Кижская азбука, или Остров Кижи от А до Я". На экскурсии вы узнаете о жизни крестьянской семьи, о домах-великанах, поймаете свою "кижскую" золотую рыбку; попав в подводный мир, увидите водяного; построите баню, узнав о секретах славных плотников-мастеров, возводивших сказочные храмы на кижской земле. Ждём школьников на интерактивных программах!

"Кижская азбука"

В программу входит игровая экскурсия по выставке и мастер-класс на выбор:

— мастер-класс по созданию медальона-оберега "Солнечный символ" (керамика, роспись);

— мастер-класс "Буквица" (декупаж);

— мастер-класс "Разноцветные Кижи" (акрил, витраж);

— мастер-класс "Конь удалой, конь расписной" (дерево, роспись).

Стоимость: 200 руб./чел. Программа работает до 28 октября 2018 г.

"Урок в „старой“ школе"

Это специальное предложение для тех, кто уже посетил выставку. Программа состоит из интерактивного занятия "Урок в „старой“ школе" и мастер-класса на выбор.

Стоимость: 200 руб./чел. Программа работает до 28 октября 2018 г.

"Тайны старого квартала"

В программу входит игровая экскурсия по выставке "Кижская азбука, или Остров Кижи от А до Я" и экскурсия с элементами квеста по кварталу исторической застройки.

Стоимость: 100 руб./чел. Программа работает до 28 октября 2018 г.

"Посвящение в первоклассники"

В игровую программу входит урок в "старой" школе, во время которого вам предстоит отправиться в путешествие во времени и побывать в роли учеников XIX века. Вы узнаете, как назывались такие школы, кто там учился и преподавал, как проходили уроки, из чего делали чернила, что дети ели на завтрак и многое другое. Также детей ждет путешествие по выставке, игровая переменка и, конечно, посвящение в первоклассники.

Стоимость: 160 руб./чел. Программа работает с 10 по 21 сентября 2018 г.

"Заонежская сказка"

В программу для семейного посещения входит игровая экскурсия по выставке и встреча с заонежской сказкой в исполнении настоящей сказительницы. Вы научитесь управлять куклами в театре теней и станете исполнителями ролей в сказке "Теремок".

Стоимость: 200 руб./чел. Программа работает до 28 октября 2018 г.

Всем группам до 23 сентября 2018 г. бонус — экскурсия по выставке "Фантазии Мастера. Памяти Анатолия Титова"!

Наименование услуги Стоимость Примечания Интерактивная программа 200 руб./чел. Группа менее 5 человек оплачивает стоимость программы для 5 человек Экскурсия по выставке 50 руб./чел. Группа менее 10 человек оплачивает стоимость экскурсии для 10 человек

Выставочный зал работает ежедневно с 10 до 18 часов, без выходных. В среду с 10 до 20 часов. Первое воскресенье каждого месяца — вход бесплатный для всех категорий посетителей.

Справки и заявки по тел.: 8 (8142) 79-98-40, 79-98-76.

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