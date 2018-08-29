Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
09:41, 29 Августа 2018

Интерактивные программы в музее "Кижи"

По теме

Борис Грачевский привезет в Карелию фильмы для детей и новые выпуски "Ералаша"
29.08.18 09:46
Кижи школьнику и студенту ближе
28.08.18 09:20
В Петрозаводск в сентябре съедутся российские и зарубежные театры на фестиваль для молодых
27.08.18 07:25
Все новости
Загрузка...

С 1 сентября музей-заповедник "Кижи" приглашает детей и взрослых принять участие в интерактивных программах, которые подготовил Детский музейный центр.

В выставочном зале музея "Кижи" (ул. Федосовой, 19) продолжает работу выставка-игра "Кижская азбука, или Остров Кижи от А до Я". На экскурсии вы узнаете о жизни крестьянской семьи, о домах-великанах, поймаете свою "кижскую" золотую рыбку; попав в подводный мир, увидите водяного; построите баню, узнав о секретах славных плотников-мастеров, возводивших сказочные храмы на кижской земле. Ждём школьников на интерактивных программах! 

  • "Кижская азбука"

В программу входит игровая экскурсия по выставке и мастер-класс на выбор:

— мастер-класс по созданию медальона-оберега "Солнечный символ" (керамика, роспись);

— мастер-класс "Буквица" (декупаж);

— мастер-класс "Разноцветные Кижи" (акрил, витраж);

— мастер-класс "Конь удалой, конь расписной" (дерево, роспись).

Стоимость: 200 руб./чел. Программа работает до 28 октября 2018 г.

  • "Урок в „старой“ школе"

Это специальное предложение для тех, кто уже посетил выставку. Программа состоит из интерактивного занятия "Урок в „старой“ школе" и мастер-класса на выбор.

Стоимость: 200 руб./чел. Программа работает до 28 октября 2018 г.

  • "Тайны старого квартала"

В программу входит игровая экскурсия по выставке "Кижская азбука, или Остров Кижи от А до Я" и экскурсия с элементами квеста по кварталу исторической застройки.

Стоимость: 100 руб./чел. Программа работает до 28 октября 2018 г.

  • "Посвящение в первоклассники"

В игровую программу входит урок в "старой" школе, во время которого вам предстоит отправиться в путешествие во времени и побывать в роли учеников XIX века. Вы узнаете, как назывались такие школы, кто там учился и преподавал, как проходили уроки, из чего делали чернила, что дети ели на завтрак и многое другое. Также детей ждет путешествие по выставке, игровая переменка и, конечно, посвящение в первоклассники.

Стоимость: 160 руб./чел. Программа работает с 10 по 21 сентября 2018 г.

  • "Заонежская сказка"

В программу для семейного посещения входит игровая экскурсия по выставке и встреча с заонежской сказкой в исполнении настоящей сказительницы. Вы научитесь управлять куклами в театре теней и станете исполнителями ролей в сказке "Теремок".

Стоимость: 200 руб./чел. Программа работает до 28 октября 2018 г.

Всем группам до 23 сентября 2018 г. бонус — экскурсия по выставке "Фантазии Мастера. Памяти Анатолия Титова"!

Наименование услуги

Стоимость

Примечания

Интерактивная программа

200 руб./чел.

 

Группа менее 5 человек оплачивает стоимость программы для 5 человек

Экскурсия по выставке

50 руб./чел.

 

Группа менее 10 человек оплачивает стоимость экскурсии для 10 человек

Выставочный зал работает ежедневно с 10 до 18 часов, без выходных. В среду с 10 до 20 часов. Первое воскресенье каждого месяца — вход бесплатный для всех категорий посетителей.

Справки и заявки по тел.: 8 (8142) 79-98-40, 79-98-76.

На правах рекламы

По теме

Борис Грачевский привезет в Карелию фильмы для детей и новые выпуски "Ералаша"
29.08.18 09:46
Кижи школьнику и студенту ближе
28.08.18 09:20
В Петрозаводск в сентябре съедутся российские и зарубежные театры на фестиваль для молодых
27.08.18 07:25
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
22.08.2018, 16:23
"Надеялся, что все обойдется"
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами

Аналитика

27.08.2018 14:54
Обществоведение
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 10
Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Без смирения и апатии 1
21.08.2018 09:17
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2018 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
27.08.2018 10:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»