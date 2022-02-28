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Интерес к женской сумочке обернулся для жителя Петрозаводска уголовным делом

Новости. Происшествия
09:58, 02 Марта 2022
фото: © bronchoostore.com

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В Петрозаводске молодой мужчина обокрал гостью, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 40-летняя горожанка. Заявительница сообщила, что вернулась домой из гостей и обнаружила пропажу мобильного телефона. Женщина помнила, что точно положила смартфон в сумочку. Предположений, что произошло – выронила ли она его или им кто-то украл, у неё не было. Причинённый ущерб составил не менее 18 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что в случившемся есть криминальная составляющая, и установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый петрозаводчанин – тот самый человек, у которого потерпевшая была в гостях незадолго до обнаружения пропажи.

По версии полиции, пока женщина находилась в гостиной, хозяин квартиры прошёл в прихожую, приметил её сумочку, забрал оставленный в ней мобильный телефон и спрятал его. Затем, когда знакомая отправилась домой, он сбыл похищенное, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Полицейские установили место сбыта. По окончании всех необходимых следственных мероприятий мобильный телефон вернут законной владелице.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.

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Комментарии

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кир
2022-03-02 10:08:48
Неужели офф? А кем себя сторож изображал на форуме?
Гость
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