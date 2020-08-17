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Интернет-лотерея довела жительницу Карелии до потери денег

Новости. Криминал
13:04, 18 Августа 2020
фото: © Fotolia/ olgavolodina
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В полицию Сегежского района с заявлением о мошенничестве обратилась 58-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

На электронный почтовый ящик сегежанки поступило письмо будто бы от известной торговой сети. В нем сообщалось, что проводится розыгрыш 150 тысяч рублей. В корреспонденции уточняли, что счастливчику предстоит потратить эту сумму в магазине.
 
Пользовательница сети прошла по ссылке, указанной в письме, и обнаружила онлайн-лотерею. Оформлена она была более чем наглядно – из девяти закрытых коробок следовало выбрать одну, заветную. Женщина наметила одну коробку и вскоре обрадовалась – по сообщению ресурса, она стала победительницей розыгрыша.

На электронный ящик тут же пришли уведомления о том, что за начисление выигрыша следует оплатить пошлину. Для этих целей требовалось направить данные карты, а также коды, которые стали поступать на телефон в смс.

Жительница Карелии выполнила эти условия и лишилась более 18 тысяч рублей.

Проводится проверка.

Ранее полиция Карелии назвала пять признаков телефонных мошенников.

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