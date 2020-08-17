Интернет-лотерея довела жительницу Карелии до потери денег

В полицию Сегежского района с заявлением о мошенничестве обратилась 58-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

На электронный почтовый ящик сегежанки поступило письмо будто бы от известной торговой сети. В нем сообщалось, что проводится розыгрыш 150 тысяч рублей. В корреспонденции уточняли, что счастливчику предстоит потратить эту сумму в магазине.



Пользовательница сети прошла по ссылке, указанной в письме, и обнаружила онлайн-лотерею. Оформлена она была более чем наглядно – из девяти закрытых коробок следовало выбрать одну, заветную. Женщина наметила одну коробку и вскоре обрадовалась – по сообщению ресурса, она стала победительницей розыгрыша.



На электронный ящик тут же пришли уведомления о том, что за начисление выигрыша следует оплатить пошлину. Для этих целей требовалось направить данные карты, а также коды, которые стали поступать на телефон в смс.

Жительница Карелии выполнила эти условия и лишилась более 18 тысяч рублей.



Проводится проверка.

Ранее полиция Карелии назвала пять признаков телефонных мошенников.