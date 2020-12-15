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Интернет-мошенники не постеснялись испортить новогоднее настроение двум жительницам Петрозаводска

Новости. Общество
09:58, 16 Декабря 2020
фото: © Fotolia/ olgavolodina
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Полиция Петрозаводска проводит проверки по заявлениям двух обманутых в интернете женщин, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 30-летняя жительница города. Она рассказала, что увидела в социальных сетях объявление о распродаже сладких новогодних подарков. Наборы женщине понравились, устроила её и цена, поэтому она решила заказать сладости.

Она связалась через интернет с продавцом и оговорила условия покупки. Ей следовало перевести 17 тыс. рублей на номер счёта, после чего получить накладную на товар и ожидать поставку. Однако как только средства были отправлены, страница с объявлением исчезла, как и сам поставщик подарочных наборов.

В похожую ситуацию попала и 45-летняя петрозаводчанка. В своем заявлении она указала, что на одном из популярных сайтов объявлений присмотрела аквариум. Стоимость товара – 8 600 рублей – женщину устроила. Она связалась с продавцом, который предложил ей воспользоваться функцией "Безопасная покупка".

Однако вместо проверенной ссылки мошенник отправил ее на специально подготовленную и настроенную фальшивую страницу оплаты, которая не имела отношения к сайту продажи. Женщина перешла по ней и, думая, что осуществляет безопасную оплату, ввела реквизиты банковской карты, а также секретный код. После чего с её счёта были списаны 28 420 рублей, а покупатель перестал выходить на связь.

В настоящее время по обоим фактам стражи порядка проводят проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Полиция Карелии просит жителей региона быть бдительными при совершении покупок через интернет. Не раскрывайте свои личные данные и реквизиты банковских карт незнакомым людям, а также не вводите их при переходе по неизвестным ссылкам.

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