Интернет-мошенники в Карелии оставили без денег пенсионера, мечтавшего о лодке

Пенсионер из Пряжинского района стал жертвой мошенников, пытаясь купить лодку через интернет, сообщили в МВД Карелии.

В отделение полиции по Пряжинскому району поступило заявление от 65-летнего селянина. Он сообщил, что стал жертвой мошенников, совершая покупку через интернет.

Мужчина оставил онлайн-заявку на покупку лодки: указал фамилию, имя, отчество и свой номер телефона. Спустя некоторое время ему позвонил якобы менеджер. Он уведомил, что понравившаяся жителю Карелии лодка есть в наличии, а её стоимость с учётом всех скидок и доставки составит 39 800 рублей.

Реквизиты для оплаты заказа «специалист» отправил покупателю в мессенджере. Однако после перевода денег мошенники перестали выходить на связь.

В настоящее время полиция ищет подозреваемых и устанавливает все обстоятельства произошедшего.