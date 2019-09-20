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Новости. Криминал
10:20, 20 Сентября 2019
фото: © EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

Интернет-мошенницу, торговавшую несуществующими платьями, поймали в Карелии

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Подозреваемая в дистанционном мошенничестве "предпринимательница" вела преступную деятельность из Пудожа, сообщили в МВД Карелии.

В полицию разных городов России поступил ряд заявлений. В них сообщались схожие обстоятельства, в результате которых граждане лишились денежных средств. В Челябинске в ходе бесконтактной сделки женщина понесла ущерб в размере 3000 рублей. Жительница Санкт-Петербурга лишилась 2700 рублей. У москвички похищены 3600 рублей.

Над раскрытием преступлений работали сотрудники уголовного розыска пудожской полиции и Управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия.

По версии полицейских, 21-летняя пудожанка, не имея реальных товаров для продажи, создала в социальной сети страницу интернет-магазина, специализирующегося на продаже женской одежды. Она активно продвигала свои предложения, оплачивая рекламу на публичных страницах. Информация о её товарах размещалась в ряде сетевых сообществ с несколькими миллионами подписчиков. Продажи осуществлялись на условии предоплаты. Осуществив транзакцию на указанный счёт, покупатели ожидали кратчайшей доставки. Не получив оплаченные товары, граждане обратились в полицию.

По факту мошенничеств возбуждены уголовные дела. По выявленным эпизодам ущерб возмещен подозреваемой. В настоящее время проверяется её причастность к совершению аналогичных преступлений.

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