Интернет-продавец обманул петрозаводчанина, который хотел купить чехословацкий мотоцикл

Интернет-мошенник оставил петрозаводчанина без денег, сообщили в МВД Карелии.

В УМВД России по Петрозаводску с заявлением обратилась 31-летняя местная жительница.

Женщина рассказала полицейским, что на одном из сайтов бесплатных объявлений в интернете ее мужа заинтересовал популярный ранее чехословацкий мотоцикл. Начав переписку с продавцом, супруг заявительницы договорился о покупке и доставке мотосредства. Мужчина перевел полную предоплату за товар в размере 55 тысяч рублей. Перевод совершил с банковской карты жены. После этого продавец перестал выходить на связь, а транспорт так и не был доставлен в Петрозаводск.

Поверив потенциальному продавцу, который, возможно, имеет в наличии только фотографию мотоцикла, супруги лишились крупной суммы денежных средств, который могли бы потратить на себя.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Полицейские напоминают жителям о том, что необходимо быть бдительными при совершении сделок в сети интернет.