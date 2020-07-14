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Интернет-продавщица из глубинки Карелии обманула российских покупателей на 100 тысяч рублей

Новости. Криминал
12:43, 15 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Жительницу Пудожу будут судить за мошенничество с продажами через Интернет.

По сообщению МВД Карелии, 22-летняя обвиняемая в течение продолжительного периода времени создавала в социальной сети страницы, на которых размещала объявления о продаже одежды и аксессуаров по привлекательным ценам. В аккаунтах указывалась информация, что офис располагается в Подмосковье, а доставка осуществляется в любую точку России. Потенциальным покупателям в переписке либо по телефону сообщалось, что перед отправкой товара необходимо внести предоплату, а в некоторых случаях требовалось оплатить товар полностью. После того, как деньги были перечислены, продавец переставала выходить на связь, блокировала страницу, а покупатель оставался без понравившейся вещи и денег. Общий ущерб от действий подозреваемой превысил 100 000 рублей. Все потерпевшие – жители других регионов страны. Лжепродавщица из Пудожа обманула людей 25 раз.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее попытка продать кроссовки через Интернет обошлась жителю Петрозаводска в 7 тысяч рублей.

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Комментарии

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кир
2020-07-15 13:12:30
Нет годных спецов, поэтому длительное время расследуют.
Гость
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