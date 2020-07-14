Попытка продать кроссовки через Интернет обошлась жителю Петрозаводска в 7 тысяч рублей

Очередной жертвой мошенников стал 60-летний петрозаводчанин.

По сообщению МВД Карелии, на прошлой неделе в полицию обратился 60-летний мужчина. Он сообщил, что лишился собственных средств, когда продавал товар через интернет.

По сообщению МВД Карелии, мужчина разместил на одном из сайтов объявление о продаже кроссовок. В тот же день с ним связалась потенциальная покупательница. Она сообщила, что хотела бы оформить доставку через сайт, поэтому готова оплатить покупку сразу. После этого прислала ссылку, куда следовало ввести реквизиты карты. Мужчина заполнил платежную форму, где, помимо номера карты, указал срок ее действия, а также защитный код. С его счета моментально исчезли 3,5 тысячи рублей. Покупатель успокоила петрозаводчанина, заявив, что это просто проверка, и нужно повторить операцию еще раз. В результате со счета горе-продавца мошенники списали еще 3,5 тысячи.

В настоящее время в полиции, куда обратился потерпевший, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее жительница Сортавалы осталась без 4 тысяч рублей, продавая через Интернет детскую кроватку.