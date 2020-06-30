Попытка продать кроватку через Интернет закончилась для жительницы Карелии потерей денег

Жительница Сортавалы осталась без 4 тысяч рублей после совершения сделки через Интернет.

По сообщению МВД Карелии, в дежурную часть ОМВД России по Сортавальскому району с заявлением о хищении денег обратилась 21-летняя женщина. По ее словам, несколько дней назад на одном из сайтов она разместила объявление о продаже детской кроватки. Вскоре ей поступило сообщение от девушки, которая заинтересовалась товаром. Она сказала, что готова оплатить покупку сразу и попросила назвать реквизиты карты, а также продиктовать коды доступа, полученные через смс-сообщения. После того, как продавец предоставила всю информацию, с ее банковской карты произошло списание денег в сумме 4 тысяч рублей.

В настоящее время по заявлению потерпевшей проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение, уточнили в МВД Карелии.

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