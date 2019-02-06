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Новости. Экономика
09:06, 06 Февраля 2019

Интернет становится ценной поддержкой в сфере эвакуации транспортных средств

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Сегодня в самых разнообразных сферах деятельности активно используются обширные возможности интернета. Одним из направлений, где недавно были взяты на вооружение информационные технологии, стала эвакуация транспортных средств.

Конечно, сами операции по вызволению машин из сложных ситуаций проходят в прежнем режиме с использованием привычной техники, но вот взаимодействие между двумя сторонами строится по принципиально новой схеме. Здесь в ход идут сайты, мобильные приложения, посредством которых очень удобно заказывать помощь специалистов, отслеживать их прибытие и другие моменты.

На таких сайтах, как https://msk.cartaxi.io/mozhaysk, потребители способны получить исчерпывающую информацию относительно услуг специализированных компаний, их прайсов. Здесь же легко воспользоваться формами для формирования заявки или для предварительного расчета стоимости мероприятий. В последнем случае необходимо просто указать точки, где находится транспорт и куда нужно совершить доставку, а также наличие или отсутствие особых проблем с объектом, например, количество заблокированных колес. Также на виртуальных площадках могут быть представлены интерактивные карты с обозначением пунктов отправления эвакуаторов: можно увидеть ближайшие к себе центры.

Такие сайты, как https://msk.cartaxi.io/mozhaysk, чаще всего предлагают использование удобного личного кабинета, который предусмотрен и для функциональных мобильных приложений. Последние обычно можно за считанные секунды скачать в App Store или Google Play для применения на смартфонах, планшетах. С их помощью удобно отслеживать статус собственного заказа в режиме реального времени. В личных кабинетах в последующем можно просматривать свою историю и отчеты по выполненным заявкам.

Компании, практикующие использование интернет-сервисов в деле эвакуации транспортных средств, обеспечивают оперативную подачу техники. Это обеспечено за счет быстрой обработки каждой заявки, к тому же, обычно у таких серьезных организаций имеется обширный парк техники. Оплата услуг принимается несколькими востребованными среди населения способами, например, банковской картой, наличными. Важно и то, что заказ эвакуаторов в данном случае можно осуществлять буквально в любое время: компании функционируют круглосуточно, без выходных и праздничных дней.

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