Интернет-трафик жителей Карелии в международном роуминге Tele2 вырос в 7 раз

Tele2 подвела итоги активности своих клиентов в международном роуминге во время майских праздников. Число абонентов из Карелии, выезжавших за границу в период с 1 по 12 мая, выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика – в 7 раз.

В этом году в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за границей увеличился более чем в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с расширением географии опции "Безлимитный интернет за границей": за последний год Tele2 увеличила количество стран действия услуги до 120.

Абоненты Tele2 из Карелии посетили 86 стран, традиционно самыми популярными из которых стали Финляндия, Белоруссия и Эстония. Также в список популярных стран вошли Швеция и Великобритания. В южном направлении петрозаводчане предпочитали Турцию и Тунис. В эти страны отправились 76% всех клиентов оператора, выехавших на майские праздники за границу. Пользователи услуг Tele2 также путешествовали в самые экзотические уголки планеты – Непал, Колумбию, Гибралтар и другие страны.

Также значительный прирост в международном роуминге показал объем скачанного жителями Карелии интернет-трафика 9 мая – в День Победы он вырос в 3,8 раза год к году. Рост количества абонентов Tele2, которые провели этот день за границей, составил 13% по сравнению с прошлым годом.

По России наибольшую активность в международном роуминге проявили клиенты Tele2 из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. На их долю пришлось около 40% голосового трафика и отправленных сообщений и более 60% интернет-трафика, использованного всеми абонентами оператора в путешествиях по миру.

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