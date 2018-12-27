Инвалид хочет судиться с Басковым из-за денег

Инвалид, пострадавших от действий финансовой пирамиды, готовит иск против Николая Баскова.

Инвалид первой группы Дмитрий намерен судиться с Николаем Басковым. Известный артист стал лицом рекламной кампании фирмы "Кэшбери", именно поэтому Дмитрий рискнул вложить в нее все свои сбережения – 880 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что это очередная финансовая пирамида. Дальше пошло по стандартной схеме: офисы закрыты, деньги пропали, пишет издание "Дни.ру".

"Заявление напишу. И скажу, чтоб Николай Басков, наш артист, заплатил мне мои 800 тысяч. Потому что я посмотрел ролик и непосредственно после этого ролика пришел к выводу, что деньги нужно туда отправить", – рассказал мужчина.