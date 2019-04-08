Инвалид в Петрозаводске сломал кость знакомому лыжной палкой

Отдых на природе закончился у собутыльников в больнице, сообщили в МВД Карелии.

В конце марта сотрудники скорой помощи сообщили в полицию Петрозаводска, что к ним поступил мужчина с криминальной травмой. Со слов врачей, ключицу пострадавшему сломал кто-то из его знакомых.

Сотрудники полиции восстановили цепь событий. В один из мартовских дней 55-летний мужчина распивал спиртное вместе с сестрой. Когда алкоголь закончился, они пошли в ближайший магазин за добавкой. У торговой точки встретили знакомого, который из-за проблем со здоровьем использовал при ходьбе лыжную палку. Компания купила бутылку портвейна и ввиду хорошей погоды продолжила общение прямо на улице.

В какой-то момент 62-летний знакомый взял открытую бутылку и решил отправиться по своим делам. Второй мужчина остановил его, схватив за куртку, и потребовал вернуть спиртное. Тогда собиравшийся уйти знакомый замахнулся лыжной палкой и ударил собутыльника.

Травмированный мужчина с сестрой отправились в больницу и там рассказали о случившемся. Врачи диагностировали перелом ключицы.

Как позднее подозреваемый пояснил участковому, он хотел попасть 55-летнему знакомому по голове, но удар пришелся на плечо. В результате описанных действий потерпевшему причинены телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.