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Новости. Экономика
12:32, 05 Ноября 2019

Инвестиции в экономику Карелии выросли за счет малого бизнеса

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Рост инвестиций в основной капитал, произошедший в Карелии в 2019 году, обусловлен вкладом малого бизнеса на фоне сокращения капиталовложений крупных и средних предприятий.

Об этом говорится в подготовленном правительством сопроводительном материале к проекту бюджета Карелии на следующий год.

Инвестиционные вложения крупных и средних предприятий в первом полугодии 2019 года снизились на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В секторе малого бизнеса объем инвестиций превысил 5 млрд. рублей, и его доля в общем объеме инвестиций составила более 30%.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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