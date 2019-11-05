Инвестиции в экономику Карелии выросли за счет малого бизнеса

Рост инвестиций в основной капитал, произошедший в Карелии в 2019 году, обусловлен вкладом малого бизнеса на фоне сокращения капиталовложений крупных и средних предприятий.

Об этом говорится в подготовленном правительством сопроводительном материале к проекту бюджета Карелии на следующий год.

Инвестиционные вложения крупных и средних предприятий в первом полугодии 2019 года снизились на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В секторе малого бизнеса объем инвестиций превысил 5 млрд. рублей, и его доля в общем объеме инвестиций составила более 30%. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".