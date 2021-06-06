Инвесторы на международном форуме пообещали вложить в Карелию 236 млрд рублей

Во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Карелии заключило с бизнесом и фондами 15 соглашений, меморандумов, протоколов, предусматривающих инвестиции на сумму 236 млрд рублей.

Наиболее крупные проекты назвали в министерстве экономического развития Карелии.

Соглашение с ПАО «Сегежа Групп» предусматривает реализацию проекта по созданию в республике биотехнологического комплекса в сфере целлюлозно-бумажного производства;

ООО «Карелия Палп Холдинг» и ООО «РК-Гранд» пообещали модернизацию производств и увеличение объемов выпускаемой продукции.

Заключено соглашение с АО «Росагролизинг», направленное на модернизацию агропромышленного комплекса Республики Карелия и реализацию инвестиционных проектов по строительству животноводческих комплексов.

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