Ипотечные кредиты на индивидуальное жилье начнут выдавать в 2021 году

Ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) начнут выдавать в этом году, но процентная ставка будет выше, чем обычно, заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

По информации РИА Новости, Хуснуллин находится с двухдневной рабочей поездкой в Хабаровском крае.

"Поговорили с Центральным банком, Сбербанком, с (главой Сбербанка Германом) Грефом лично … провели ряд встреч и договорились все-таки в этом году выпустить такой ипотечный продукт. Наверное, он будет чуть подороже, чем обычный … Мы в этом году пробно отработаем и надеемся, что на банковском рынке появится продукт, который позволит каждому владельцу дома взять кредит и построить или реконструировать существующий дом", - рассказал зампред в субботу журналистам.

Он отметил, что финансирование этой программы "будет измеряться в десятках миллиардов". О точных цифрах пока еще говорить рано, заметил зампред. Как заявил Хуснуллин, спрос на ИЖС очень большой. В то же время существует ряд проблем, которые препятствуют начать ипотечное кредитование.

"Мы считаем, что развитие ИЖС особенно на имеющихся земельных участках сегодня одна из самых наших больших точек роста. На сегодняшний день, к сожалению, такого большого ипотечного продукта нет, потому что и земля не отмежевана, стоимости не имеет, залоговый интерес не представляет. И банки этот продукт не кредитуют", - заключил Хуснуллин.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил разработать меры, направленные на предоставление ипотеки россиянам на строительство индивидуальных жилых домов в срок до 1 июля текущего года.