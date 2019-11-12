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Новости. Экономика
16:39, 12 Ноября 2019
фото: © Баренц Групп

Ипотека от 1% в Баренц Групп становится реальностью

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Строительная компания Баренц Групп совместно с ПАО Сбербанк разработали совместную программу реализации "Ипотека 1%".

Так как 1% – это рекордно низкая ставка по ипотеке в городе Петрозаводск, принято решение организовать запись в очередь на приобретение недвижимости. В программе участвуют квартиры в жилом комплексе Скай Тауэр на Кукковке.

"Скай Тауэр" – это дом, который расположен в одном из самых комфортных районов Петрозаводска. Детские сады, школы, поликлиники и аптеки – все в шаговой доступности. А многообразие магазинов и супермаркетов исключит необходимость поездок за продуктами.



"Скай Тауэр" дом на Балтийской – двадцатиэтажный, монолитный и технологичный дом, который сочетал в себе самые необходимые элементы для комфортной жизни:

- панорамное остекление даст возможность полноценно наслаждаться видами города;
- потолки высотой 2,8 метра сделают пространство объемнее и воздушнее;
- прихожие спроектированы с возможностью установки в них гардеробных;
- три бесшумных лифта не создадут дискомфорт ожидания;
- большие колясочные на этаже оценят не только семьи с детьми, но и любители велоспорта. 



Рассчитывать на получение ипотеки на льготных условиях смогут семьи, которые приобретают жилье только на первичном рынке. При этом главным условием выступает рождение второго или третьего ребенка в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года.

Для остальных ипотечных программ ставка так же будет снижаться на 4%.

Для того чтобы записаться в очередь на "Ипотеку 1%" необходимо позвонить в отдел продаж Баренц Групп по телефону 331-331, или подойти по адресу: Петрозаводск, пр. К. Маркса, 1а.

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