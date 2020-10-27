Ирина Кузичева: развитие Арктики поможет закрепить людей на северных территориях

В Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации, которую утвердил Президент России Владимир Путин, главное место уделено человеку, который живет и работает на арктических территориях, считает депутат парламента Карелии от Поморского избирательного округа Ирина Кузичева.

По словам заместителя председателя Комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Ирины Кузичевой, Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации включает три разделенных по годам этапа реализации. Отдельное внимание, что очень важно, в документе уделено модернизации первичного звена здравоохранения, которое включает обновление материально-технической базы медицинских организаций и их подразделений. Кроме этого, доступ к сети "Интернет" должен появиться в небольших деревнях и поселках с численностью от 100 до 500 человек.

"Меня также очень порадовало, что в 2020 – 2024 годах, на первом этапе реализации Стратегии, предусматривается введение в действие механизма субсидирования местных перевозок в Арктической зоне. Напомню, что за счет выделенных из бюджета Карелии 90 млн рублей для районов Карелии закуплены новые автобусы. Поддержка перевозчиков государством позволит наладить качественное автобусное сообщение с отдаленными поселками, а значит, повысит мобильность их жителей", – сказала Ирина Кузичева.

Стратегия включает и проекты, которые планируется реализовать в арктических районах Карелии. Среди них, например, модернизация Беломорско-Балтийского канала.

"ББК – это не только история нашей страны и пример инженерной мысли, но и важная водная артерия, по которой необходимо увеличивать перевозку грузов и пассажиров. Она должна стать хорошей альтернативой более дорогим железнодорожным перевозкам", – отметила парламентарий.

Документом также предусматривается формирование и развитие в Карелии кластера предприятий глубокой переработки древесины, создание каскадов малых гидроэлектростанций, развитие рыбохозяйственного кластера, появление сети центров обработки и хранения данных на основе отечественных высокоскоростных сверхплотных решений и др.

"При реализации арктической Стратегии будет обеспечиваться взаимодействие всех ветвей власти, в том числе на региональном уровне. Уверена, что мероприятия по развитию Арктической зоны помогут закрепить людей на северных территориях Карелии", – сказала Ирина Кузичева.

Депутат также добавила, что исполнение Стратегии потребует внесения изменений, в частности, в федеральную госпрограмму "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". Со своей стороны парламент Карелии продолжит работу по совершенствованию законодательства, направленного на социально-экономическое развитие арктических районов республики.