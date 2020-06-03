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Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится"

Новости. Общество
15:07, 04 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела сегодня выездное совещание, проинспектировав дворовые территории дома №2 на площади Гагарина и дома №3 по улице Шотмана. Дворы располагаются по соседству в самом центре города, где ведутся масштабные работы по благоустройству. В доме по улице Шотмана уже полным ходом идет ремонт фасада. А территорию пятиэтажки рядом с железнодорожным вокзалом ждет двойное преображение: помимо ремонта фасада здания двор приведут в порядок по программе "Комфортная городская среда". Здесь заменят асфальтобетонное покрытие, установят освещение, обустроят парковку и газоны, разобьют дорожки. Во дворе появится спортивная площадка с уличными тренажерами и теннисный стол. Стоимость проекта – около 2 млн рублей, из которых 250 тысяч – вклад жителей пятиэтажки.

Все работы во дворе должны закончиться к средине августа. Именно такой срок поставлен властями Петрозаводска перед всеми управляющими компаниями, чьи дома в этом году попали в программу "Комфортная городская среда". Но представители администрации города надеются, что многие объекты будут принимать уже в июле. Конкурсные процедуры были пройдены заранее в отличие от предыдущих лет, а погодные условия позволили начать работы уже в конце апреля-начале мая, как во дворе дома №2 на площади Гагарина.

"Подрядчик работает по благоустройству дворовой территории на площади Гагарина уже месяц. Это хорошая тенденция. В этом году в Петрозаводске ремонтируется 71 двор. И практически все подрядчики уже вышли на свои объекты. Соглашения заключены, работа ведется. Но двор дома у вокзала для нас двойное радостное событие. Активные жители, попав в программу "Комфортная городская среда", смогут решить проблемы благоустройства территории. А благодаря выделению средств из бюджета республики к 100-летию Карелии на ремонт фасадов мы покрасим и парадную часть дома. Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится", – считает Ирина Мирошник.

Подробнее о планах о благоустройстве города читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-04 15:50:04
Сейчас либерасты истерить начнут
Ткачев
2020-06-04 16:01:05
новый, Начинаю.
На Урале силовики задержали почти все руководство города. На свободе остался лишь замглавы. В Тугулыме (Свердловская область) задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере заместитель главы города Сергей Уткин. Он оказался следующим после задержаний мэра и начальника финансового управления администрации.
насмешница
2020-06-04 16:25:15
Ткачев,
я тебя как-то назвала провидцем :) Продолжай :)
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