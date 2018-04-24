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Новости. Общество
13:11, 24 Апреля 2018

Ирина Мирошник объяснила, почему в этом году на улицах так много песка

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник объяснила, почему в этом году на дорогах и тротуарах после таяния снега оказалось так много песка.

"Песок, песко-соляная смесь, применяется при подсыпке тротуаров и проезжей части во избежание скользкости. С учетом того, что этой зимой были очень частые перепады температур от отрицательных к плюсовым и обратно, песко-соляной смеси израсходовано гораздо больше, чтобы предотвращать травматизм пешеходов", - рассказала градоначальница на встрече с журналистами, состоявшейся во вторник.

"Варианты по поводу использования крошки частично применялись, насколько это позволяют надзорные органы. Для более широкого применения альтернативных противогололедных материалов будет требоваться изменение законодательства, над этим мы работаем", - добавила глава города.

Весь песок с тротуаров и дорог будет вывезен, заверила Ирина Мирошник.

Она также сообщила, что мэрия "строго общается с подрядчиком", если уборка производится с нарушениями.    

"Когда пылят тракторы, щетки, мы с подрядчиком очень строго общаемся и высказываем претензии, спрашиваем за это", - сказала она.

Сейчас основные работы по уборке города ведутся, по словам Ирины Мирошник, на Кукковке, Древлянке, Ключевском шоссе, в центре города.

"Согласно контракту весенняя уборка завершается 1 июня, но мы, как и заявляли, большинство территорий планируем убрать до 9 Мая, если погодные условия не будут этому препятствовать", - сообщила глава города.  

На прошлой неделе в Петрозаводске начались субботники. В экологических акциях принимают участие неравнодушные горожане, коммерческие организации, сотрудники мэрии.

"Для сотрудников администрации экологические акции будут в эту субботу по окончании рабочего дня, ни в коей мере не в рабочее время, учитывая, что суббота будет рабочим днем. А в утренние часы мы продолжим работу в воскресенье, в понедельник, включая и праздничные дни", - отметила Ирина Мирошник.

Кроме того, 1 мая в Петрозаводске стартует акция по озеленению, в городе начнут высаживать деревья.

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Комментарии

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David
2018-04-24 15:23:48
Грязь сыпали на тротуары и дороги с безумным остервенением. Ни какой надобности в подобном не было. По большому счету это преступление перед горожанами. Ни черта вы не уберете это дерьмо! С дороги еще как-то дождями смоет, а кто будет его вычерпывать из канализации???
Инженер Брунс
2018-04-24 14:16:53
людям не угодить, не посыпали бы - народу переломалось бы тьма, он и так падал и ломал конечности. Посыпали много - опять неугодили.

Самое плохое, что такие сми типа Губдайли , Стоилица преподают информацию в отредактированном виде, дескать при Гале Ширшиной было чисто, а вот при Мирошник наоборот. Либералы, что с них взять
Горожанин
2018-04-24 13:46:50
Нынешней зимой как раз перепады температур до оттепели были редкими. Смерзшийся песок просто неумело сыпали толстым слоем, местами аж глыбами. Надо наверное песок готовить заранее (в сухую погоду), и укрывать от осадков. И "посыпающую" технику регулировать. Песка нужно очень не много, чтобы не было скользко на льду. И затраты будут меньше, и город чище!
DomeNik
2018-04-24 13:36:01
Строгое общение, высказывание претензий, вопросы за это- самые эффективные методы борьбы с недобросовестным подрядчиком.
Вот так и надо с ними, ЖЕСТКО, правильно я считаю. А то ишь чего удумали. И, кстати, это работае! Сегодня вся техника ( экскаваторы, погрузчики, КамАЗы) вышла на уборку снега!!!
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