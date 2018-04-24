Ирина Мирошник объяснила, почему в этом году на улицах так много песка

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник объяснила, почему в этом году на дорогах и тротуарах после таяния снега оказалось так много песка.

"Песок, песко-соляная смесь, применяется при подсыпке тротуаров и проезжей части во избежание скользкости. С учетом того, что этой зимой были очень частые перепады температур от отрицательных к плюсовым и обратно, песко-соляной смеси израсходовано гораздо больше, чтобы предотвращать травматизм пешеходов", - рассказала градоначальница на встрече с журналистами, состоявшейся во вторник.

"Варианты по поводу использования крошки частично применялись, насколько это позволяют надзорные органы. Для более широкого применения альтернативных противогололедных материалов будет требоваться изменение законодательства, над этим мы работаем", - добавила глава города.

Весь песок с тротуаров и дорог будет вывезен, заверила Ирина Мирошник.

Она также сообщила, что мэрия "строго общается с подрядчиком", если уборка производится с нарушениями.

"Когда пылят тракторы, щетки, мы с подрядчиком очень строго общаемся и высказываем претензии, спрашиваем за это", - сказала она.

Сейчас основные работы по уборке города ведутся, по словам Ирины Мирошник, на Кукковке, Древлянке, Ключевском шоссе, в центре города.

"Согласно контракту весенняя уборка завершается 1 июня, но мы, как и заявляли, большинство территорий планируем убрать до 9 Мая, если погодные условия не будут этому препятствовать", - сообщила глава города.

На прошлой неделе в Петрозаводске начались субботники. В экологических акциях принимают участие неравнодушные горожане, коммерческие организации, сотрудники мэрии.

"Для сотрудников администрации экологические акции будут в эту субботу по окончании рабочего дня, ни в коей мере не в рабочее время, учитывая, что суббота будет рабочим днем. А в утренние часы мы продолжим работу в воскресенье, в понедельник, включая и праздничные дни", - отметила Ирина Мирошник.

Кроме того, 1 мая в Петрозаводске стартует акция по озеленению, в городе начнут высаживать деревья.