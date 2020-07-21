Ирина Мирошник: "Работы, которые сегодня ведутся в школах во всех районах Петрозаводска, впечатляют"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник вместе представителями Петросовета проконтролировали ход ремонтных работ в школе №11.

В школе, отметившей в прошлом году 60-летие, ремонт выполнен с опережением установленных сроков практически на месяц. Здесь впервые был сделан капремонт санузлов, состоянию которых было немало претензий со стороны Роспотребнадзора.

"К юбилею мы получили хороший подарок - отремонтированы все санузлы в школе. В пяти туалетах поменяли полы, потолки, трубы, инженерные сети, сантехнику, установили кабинки, стены выложили плиткой. Был проведен большой ремонт за счет субсидии в 1,6 млн рублей. Поскольку работы были очень пыльными, теперь будем мыть школу, чтобы потом сделать косметику – что-то подкрасить, навести лоск к 1 сентября", - сказала директор школы №11 Оксана Королевская, показывая учреждения представителям администрации города и горсовета.

В школе №11, где в новом учебном году откроется три первых класса, сейчас ведется приемка выполненных работ представителем технического надзора.

В 18 школах и детских садах ремонты продолжаются за счет республиканской субсидии в 70 млн рублей.

"Школы построены 50-60 лет назад, они не знали капремонтов и замены инженерных сетей. Поэтому те работы, которые сегодня ведутся в учреждениях во всех районах города, впечатляют. Косметический ремонт мы делаем во всех школах, капремонт (замена кровли, инженерных сетей, санитарных узлов) – в нескольких. Но все это необходимо сделать по современным санитарным эпидемиологическим нормам. Много делается с точки зрения обеспечения безопасности учреждений – установки противопожарной системы, ремонта, модернизации, усиления контрукций зданий. Главное, чтобы все было эстетично, комфортно и безопасно", - отметила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Депутат Петрозаводского городского совета Елизавета Васильева считает, что в 11-й школе работы выполнены качественно, дети оценят произошедшие изменения.

"Для каждой школы ремонт санузлов – это сложный дорогостоящий процесс. Но такой ремонт необходим и востребован в учреждениях, здания которых довольно старые. Сегодня мы посмотрели, как выполнены работы. Все выглядит очень достойно. У школы есть еще месяц, чтобы навести порядок перед встречей детей", - считает депутат.