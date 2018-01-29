Ирина Мирошник рассказала о звонке человека, просившего эвакуировать городских уток

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала журналистам о звонке гражданина, просившего эвакуировать уток, чтобы они не замерзли.

Одной из тем, которые журналисты обсудили сегодня с главой города, стали птицы.

Так, у Ирины Мирошник поинтересовались, почему власти потребовали снести голубятню на ул. Генерала Фролова.

"Мы исходим, в первую очередь, из соображений безопасности. Второе – в связи с обращениями граждан. А третье – либо предписание прокуратуры, либо решение суда. Я полагаю, здесь весь комплекс совпал. Про безопасность я точно знаю, так как это повестка уже достаточно долгая", - объяснила Ирина Мирошник.

Журналисты спросили, является ли эта голубятня действующей.

"Она заброшенная", - сказала на это глава города. Но при этом допустила, что в голубятню "может, и залетает кто-нибудь".

После этого Ирина Мирошник рассказала представителям СМИ, как осенью кто-то из граждан просил власти "эвакуировать уток".

"Было обращение в осенний период на Варкауса от гражданина, что утки плавают, а скоро же лед встанет, и надо их эвакуировать, иначе они вмерзнут в лед", - отметила она.

Потом глава города вспомнила недавнюю историю об утке с "ледяным замком" на клюве.

"Подумала: ну вот, не послушались, не эвакуировали – и такое произошло", - пошутила Ирина Мирошник.