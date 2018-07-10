Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
16:57, 10 Июля 2018

Ирина Мирошник сохранила третью строчку в медиарейтинге мэров столиц Северо-Запада

По теме

Группа карельских депутатов призвала отказаться от повышения пенсионного возраста
10.07.18 15:24
Дерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли 1 млн рублей
09.07.18 21:05
"У нашей страны никогда не будет перспектив, пока у власти эти люди"
09.07.18 15:02
Все новости
Загрузка...

Глава Петрозаводска заняла третье место в июньском медиарейтинге руководителей столиц субъектов СЗФО, подготовленном компанией "Медиалогия".

Компания "Медиалогия" обнародовала медиарейтинг мэров городов Северо-Западного федерального округа за июнь 2018 года. Ирина Мирошник заняла в нем третью строчку из двенадцати. На первом месте – глава Калининграда Алексей Силанов, на втором – мэр Пскова Иван Цецерский.

"Глава Петрозаводска Ирина Мирошник на встрече с журналистами прокомментировала инициативу правительства по повышению пенсионного возраста: "Лучше достойно трудиться и достойно жить, чем прозябать на маленькую пенсию". Также Ирина Мирошник в ходе рабочей поездки в Северную столицу договорилась, что правительство Санкт-Петербурга передаст Петрозаводску десять троллейбусов", - говорится в комментарии "Медиалогии".

В майском медиарейтинге глава карельской столицы также занимала третью строчку.

Медиарейтинг дает представление о том, насколько положительно или отрицательно расположены СМИ к тому или иному руководителю города. Рейтинг формируется на основе изучения повестки средств массовой информации. На сегодняшний день в базу отслеживаемых СМИ входят более 45,3 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

По теме

Группа карельских депутатов призвала отказаться от повышения пенсионного возраста
10.07.18 15:24
Дерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли 1 млн рублей
09.07.18 21:05
"У нашей страны никогда не будет перспектив, пока у власти эти люди"
09.07.18 15:02
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.07.2018, 16:53
ФОТО: Парфенчиков открыл в Петрозаводске первый рыбный магазин карельских товаропроизводителей
08.07.2018, 13:53
Пенсионерка от безденежья пыталась свести счеты с жизнью на Гоголевском мосту
05.07.2018, 13:08
Назначено наказание жителю Карелии, который изнасиловал мальчика и снял все на видео
04.07.2018, 10:47
В Карелии ищут свидетелей смертельного ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка
03.07.2018, 21:30
ФОТО: Грудь Седоковой в кадре – поклонники "ослепли"
04.07.2018, 14:01
Артур Парфенчиков откроет рыбный магазин в Петрозаводске

Аналитика

09.07.2018 13:36
Политкухня
"Никакого прорыва, конечно, не будет" 1
Не стоит возлагать на саммит в Хельсинки слишком большие надежды, считает политолог Олег Реут.
"Правительство – в отставку, импичмент Путину" 3
09.07.2018 12:46
Огромная пропасть 7
06.07.2018 14:44
"Этот закон антинародный и безнравственный" 7
06.07.2018 13:47
Симонов денег не даст 2
06.07.2018 12:58
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно 1
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Митинг против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске
09.07.2018 11:06
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»