Ирина Мирошник сохранила третью строчку в медиарейтинге мэров столиц Северо-Запада

Глава Петрозаводска заняла третье место в июньском медиарейтинге руководителей столиц субъектов СЗФО, подготовленном компанией "Медиалогия".

Компания "Медиалогия" обнародовала медиарейтинг мэров городов Северо-Западного федерального округа за июнь 2018 года. Ирина Мирошник заняла в нем третью строчку из двенадцати. На первом месте – глава Калининграда Алексей Силанов, на втором – мэр Пскова Иван Цецерский.

"Глава Петрозаводска Ирина Мирошник на встрече с журналистами прокомментировала инициативу правительства по повышению пенсионного возраста: "Лучше достойно трудиться и достойно жить, чем прозябать на маленькую пенсию". Также Ирина Мирошник в ходе рабочей поездки в Северную столицу договорилась, что правительство Санкт-Петербурга передаст Петрозаводску десять троллейбусов", - говорится в комментарии "Медиалогии".

В майском медиарейтинге глава карельской столицы также занимала третью строчку.

Медиарейтинг дает представление о том, насколько положительно или отрицательно расположены СМИ к тому или иному руководителю города. Рейтинг формируется на основе изучения повестки средств массовой информации. На сегодняшний день в базу отслеживаемых СМИ входят более 45,3 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.