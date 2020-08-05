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Ирина Мирошник: "Визитной карточке Петрозаводска вернули исторический облик"

Новости. Общество
13:11, 06 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Глава Петрозаводска проинспектировала ход ремонта фасадов домов на площади Гагарина.

Представители администрации города и Петросовета побывали сегодня на площади Гагарина, где завершаются работы по ремонту фасадов домов.

По словам директора подрядной организации "Стройинвест" Максима Сокурова, в домах №37 и № 38 по проспекту Ленина работы практически завершены. В рамках контракта строители сняли старый слой краски, провели частичный ремонт штукатурки, покрасили фасады, карнизы, оконные проемы, декоративные элементы и балконы. Кроме того, здесь заменили водосточную систему, отливы, очистили натуральный камень по цоколю, нанесли декоративную штукатурку.

"Осталось нанести антивандальное покрытие. Архитектурная подсветка на домах 37 и 38 смонтирована на 90 процентов. Рассчитываем, что все работы по пяти домам, где ремонтируем фасады, сдадим вовремя - до 15 августа", - сказал директор "Стройинвест".

В ходе совещания глава Петрозаводска отметила, что работы по благоустройству в год столетнего юбилея образования республики удается делать комплексно. Так, на площади Гагарина помимо ремонта фасадов домов прошла реконструкция здания вокзала, мостовых сооружений, подземных переходов. На площади обустроена цветочная клумба, установлены архитектурные композиции. А после изменения стандартов вывесок, уродовавших здания, преобразились и фасады домов  в центральной части города.

"Площадь Гагарина – это лицо города, его визитная карточка для всех приезжих и для самих горожан, - отметила Ирина Мирошник. - Площадь уникальна с точки зрения архитектурного решения. Мы покрасили дома в исторический терракотовый цвет. Думаю, что самые главные эффекты впереди, когда будет установлена подсветка зданий. Это украсит площадь в вечернее время.

Жители отремонтированных домов подсказывают, что теперь нужно привести в порядок козырьки над подвальными помещениями в исторических зданиях. Непременно будем над этим работать, чтобы в целом эстетическое восприятие центральной площади города было приятным и комфортным для петрозаводчан и гостей столицы".

Фасады домов со стороны дворов в мэрии также планируют отремонтировать. При этом рассчитывают на участие собственников жилья.

"Думаю, что в рамках капительного ремонта будем искать вместе с собственниками возможности, чтобы фасады домов и со стороны дворов привести в порядок", - сказала Ирина Мирошник.

Напомним, в 2020 году запланирован ремонт 48 домов, расположенных в центральной части Петрозаводска. Общая стоимость работ составит не менее 180 млн рублей. В настоящее время работы ведутся по 35 домам, завершен ремонт 4 фасадов  на проспекте Ленина, 4, улицах Свердлова, 1, Германа Титова, 4, Шотмана,  3.

"Будем стараться до конца августа выполнить все работы. Но с учетом погодных условий, думаю, что в сентября по отдельным проектам работа продолжится. Главное, чтобы все было сделано качественно и не потребовало переделки в последующем, поэтому жесткий контроль со стороны администрации за процессом производства работ постоянный и неукоснительный", - отметила Ирина Мирошник.

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Комментарии

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новый
2020-08-06 14:00:15
Мирошник в разы полезней для города, чем была ширшина со своей яблочной бригадой.
ПлачУ и ПлАчу
2020-08-06 13:53:45
За столько лет одна площадь :(
Петрозаводск намного больше: 25 км вдоль озера и еще Древлянка с половиной населения на горке. Налогоплательщики ждут более серьезных результатов.
Саныч
2020-08-06 13:53:12
Объективно стало лучше.
Изя
2020-08-06 13:43:21
Бетонные кольца тоже там стояли или был всё-таки фонтан . Ирина Юрьевна ????????????????? :)
Os
2020-08-06 13:28:20
Исторически там вроде бы слюда в состав краски входила, отчего эти дома на солнце светились. Слюду больше в Карелии не добывают.
Гость
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