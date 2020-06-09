Ирина Мирошник: "Жители всех районов города достойны хороших, качественных и безопасных дорог" (ФОТО)

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник провела сегодня выездное совещание, проинспектировав ход выполнения ремонта дороги на пересечении улиц Островского и Мичуринской.

В рамках реализации национального проекта подрядная организация ЗАО "АБЗ-Дорстрой" ведет ремонтные работы на улице Островского. Предварительный срок завершения ремонта – 20 июня.





"Активно ведем ремонт дорог и по федеральному национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги ", и по республиканской субсидии. Порядка одного миллиарда рублей предоставлено бюджету Петрозаводска на эти цели. Это, конечно, большой объем работ. По нацпроекту уже ремонтируются дороги и тротуары. В настоящее время подрядчик работает на Лесном проспекте, на улице Островского и набережной Варкауса. Нужно отметить, что работаем мы и в отдаленных районах. Жители всех районов города достойны хороших, качественных и безопасных дорог, – сказала Ирина Мирошник. – Необходимо отметить, что подрядная организация второй год трудится в городе. К качеству серьезных нареканий нет. Все устраняется по нашим претензиям".





По словам главы города, поскольку подрядная организация из Петербурга, соблюдение ограничительных мер строго контролируется. Вахтовики не выезжают на выходные домой. Перед началом работ дорожники пробыли две недели на самокарантине, у всех были взяты анализы на COVID-19.

"Измерение температуры, масочный режим, дезинфекция - все контролируется. Рассчитываем, что ремонт дорог будет не только качественным, но и безопасным с точки зрения здоровья горожан", – отметила мэр столицы Карелии.



Как рассказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Масляков, в этом году усилен контроль за соблюдением качества отремонтированных дорог.





Все этапы работ строго контролируются специалистами комитета ЖКХ администрации, федеральными и региональными структурами, к примеру, экспертами ФКУ Упрдор "Кола" и Дирекцией по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Карелии.

Технология укладки асфальта осталась прежней, сказал Андрей Масляков. Применяется щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь, которая отличается пластичность, износостойкостью, устойчивостью к динамичным нагрузкам.



Напомним Петрозаводску в этом году выделено 478 млн рублей на приведение в порядок улиц и тротуаров в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".





Всего же в 2020 году восстановят 11 дорог и три тротуара, общей протяженностью 27 и 18 километров соответственно. Подрядчик отремонтирует Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережную Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерскую и Гвардейскую.





А на ремонт еще 15 улиц и межквартальных проездов, а также 15 тротуаров города предусмотрено 400 миллионов из регионального бюджета. Контракт выиграло Кондопожское ДРСУ. Подрядчик уже приступил к работам на улицах Матросова и Связи.

Все работы планируется завершить к 15 сентября.