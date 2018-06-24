Ирине Мирошник понравилось в единственном детском лагере "Старт", работающем этим летом

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник посетила детский оздоровительный лагерь "Старт", пообщалась с воспитанниками и осмотрела помещения базы отдыха.

Ирина Мирошник побывала в столовой, жилых корпусах и медпункте лагеря "Старт". Сотрудники учреждения показали распорядок дня и меню. После осмотра глава Петрозаводска отметила, что лагерь развивается и становится более современным, а также высоко оценила благоустройство территории и качество уборки.

Сейчас в лагере проходит первая смена, в которой отдыхают 92 ребенка из Петрозаводска и районов Карелии. Большинство из них - воспитанники спортшкол по разным направлениям.

"Погода хорошая установилась в июне, места здесь живописные и видно уже по вашему настроению, что программа интересная и вам здесь нравится. Поэтому желаю, чтобы смена подарила вам новые впечатления и новые достижения", - сказала Ирина Мирошник отдыхающим ребятам.

Напомним, что в этом году "Старт" - это единственный муниципальный оздоровительный лагерь, который смог принять детей. "Уя", "Айно" и "Дружба" временно законсервированы, так как власти Петрозаводска не смогли выполнить все требования, которые предъявляют надзорные ведомства для обеспечения безопасного отдыха детей.

Добавим, что в период подготовки к летней оздоровительной кампании 2018 года в стационарном оздоровительном лагере "Старт" был проведен капитальный ремонт медицинского кабинета, произведена огнезащитная обработка в вестибюлях спальных корпусов и пожарных выходов, отремонтированы полы в четырех спальных корпусах, произведен косметический ремонт в хозблоке и хозпостройках. Кроме того, установлены противопожарная сигнализация в медицинском корпусе и корпусе № 6, три камеры видеонаблюдения, кабинки для переодевания на пляже, произведена отсыпка пляжа, закуплено оборудование для медицинского кабинета, а также выполнены другие работы.