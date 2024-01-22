«Ирис» сформировал над Карелией мощные барические градиенты

О взявшем под свою власть европейскую часть России пришельце с запада рассказали метеорологи.

В центре ФОБОС рассказали об активном атлантическом циклоне, названному «Ирис». Он через Скандинавию пришел на север европейской части России, сформировав над регионом мощные барические градиенты — на окраинах циклона давление составляло более 760 мм. рт. столба.

Пришелец с запада стал причиной порывистых и штормовых ветров, обрушившихся, например, на соседний с Карелией регион — побережье Финского залива Ленинградской области.

В самой Карелии порывы ветра составили 15–18 м/с. Сильный ветер вместе со снегопадами стал причиной плохой видимости на дорогах, кроме того, движение осложнили снежные заносы и гололедица.

Напомним, в карельском Гидрометцентре рассказали, когда в регионе закончится оттепель и придут морозы.