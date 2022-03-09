Исчезновению иностранных товаров в магазинах обрадовался каждый пятый житель Карелии

Опрос жителей Карелии показал, как они относятся к решению многих иностранных производителей прекратить поставки своей продукции в Россию.

Результаты исследования опубликовал сервис по поиску работы SuperJob.

Более 20% опрошенных заявили, что они полностью откажутся от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России, даже если эти бренды вернутся обратно. Под своими ответами многие респонденты разместили эмоциональные комментарии: «Пусть валят!»; «Давно пора создать комфортные условия для отечественных производителей»; «Китайских аналогов на всех хватит».

Вместе с тем, 49% жителей Карелии сообщили, что хотели бы пользоваться товарами и услугами западных компаний, если они отменят санкциях против России. Затруднились определить свою позицию 18% опрошенных.