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Исчезновению иностранных товаров в магазинах обрадовался каждый пятый житель Карелии

Новости. Общество
12:47, 10 Марта 2022
фото: © mail.ru/community/telogreechka

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Опрос жителей Карелии показал, как они относятся к решению многих иностранных производителей прекратить поставки своей продукции в Россию.

Результаты исследования опубликовал сервис по поиску работы SuperJob.

Более 20% опрошенных заявили, что они полностью откажутся от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России, даже если эти бренды вернутся обратно. Под своими ответами многие респонденты разместили эмоциональные комментарии: «Пусть валят!»; «Давно пора создать комфортные условия для отечественных производителей»; «Китайских аналогов на всех хватит».

Вместе с тем, 49% жителей Карелии сообщили, что хотели бы пользоваться товарами и услугами западных компаний, если они отменят санкциях против России. Затруднились определить свою позицию 18% опрошенных.

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