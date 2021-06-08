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Искусственный интеллект должен быть ограничен по этическим соображениям, считает Медведев

Новости. Общество
09:48, 09 Июня 2021
фото: pixabay

Российским властям необходимо определить позицию по этическим вопросам в области применения искусственного интеллекта, включая запрет на некоторые его формы, и проработать вопрос контроля за разработками.

Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

«Этические вопросы пока нигде не решены, только начинают обсуждаться. Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, я имею в виду <…> возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта», — сообщил он.

Зампредседателя Совбеза отметил, что при необходимости нужно ввести внешний контроль за разработками в этой сфере, однако главное — «не перегнуть палку».

«Запрещать мы хорошо умеем, не всегда, правда, эффективно это с точки зрения контроля», — пояснил он.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Изя
2021-06-09 10:00:21
Самокритично )))) :)
Гость
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