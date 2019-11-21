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Новости. Общество
12:52, 21 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Испорченные котлеты продавали в магазине Петрозаводска

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В магазине Петрозаводска были обнаружены котлеты с истекшим сроком годности, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В октябре управление Россельхознадзора провело внеплановую выездную проверку магазина, расположенного в Петрозаводске.
В ходе проверки в магазине была обнаружена продукция, которая продавалась с нарушениями.

Так, в холодильной камере без маркировки с информацией о производителе, дате выработки, сроках годности, условиях хранения хранились хинкали весом 5,4 кг и наггетсы весом 2,6 кг.
8 упаковок котлет весом 3,4 кг хранились при температуре -24℃, в то время как установленный производителем режим хранения – при температуре от -15 до - 18℃.

Еще на 4 упаковки котлет весом 3,4 кг истек срок годности.
Продукция была снята с реализации.

За нарушения требований технических регламентов предпринимателя оштрафовали на 50 тыс рублей, а продавец магазина на тысячу рублей.

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