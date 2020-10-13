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Испугавшись лишения свободы, житель Карелии оплатил долги по алиментам

Новости. Общество
18:40, 13 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин
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В отдел судебных приставов по Костомукше поступил исполнительный документ о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребёнка с местного жителя, сообщили в Управлении службы судебных приставов.

Мужчина без уважительных причин не платил алименты в течение длительного времени. К октябрю сумма долга составила более 340 тысяч рублей.

11 сентября в отношении гражданина возбудили очередное уголовное дело.

В 2019 году суд назначил ему наказание в виде исправительных работ с испытательным сроком восемь месяцев, но судимость погашена не была.

Понимая, что дальнейшее бездействие может привести к реальному лишению свободы, он трудоустроился и погасил задолженность в полном объёме.

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Комментарии

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кир
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