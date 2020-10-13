Испугавшись лишения свободы, житель Карелии оплатил долги по алиментам

В отдел судебных приставов по Костомукше поступил исполнительный документ о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребёнка с местного жителя, сообщили в Управлении службы судебных приставов.

Мужчина без уважительных причин не платил алименты в течение длительного времени. К октябрю сумма долга составила более 340 тысяч рублей.

11 сентября в отношении гражданина возбудили очередное уголовное дело.

В 2019 году суд назначил ему наказание в виде исправительных работ с испытательным сроком восемь месяцев, но судимость погашена не была.

Понимая, что дальнейшее бездействие может привести к реальному лишению свободы, он трудоустроился и погасил задолженность в полном объёме.