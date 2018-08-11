11:08, 11 Августа 2018
Испытательная лаборатория работает на месте пожара в Успенской церкви в Карелии
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Специалисты республиканского МЧС выясняют причины возгорания храма в Кондопоге.
На данный момент на месте крупного пожара, в результате которого полностью сгорела Успенская церковь, работает испытательная пожарная лаборатория Карелии. Об этом сообщили в МЧС.
Задача специалистов определить вероятные причины пожара и обнаружить очаг возгорания. На данный момент нет официальной информации, где и каким образом начался пожар в храме.
Также на месте происшествия работает следственная группа.
10 августа в Успенской церкви произошел пожар, который полностью уничтожил памятник заонежской деревянной архитектуры.
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