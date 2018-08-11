Испытательная лаборатория работает на месте пожара в Успенской церкви в Карелии

Специалисты республиканского МЧС выясняют причины возгорания храма в Кондопоге.

На данный момент на месте крупного пожара, в результате которого полностью сгорела Успенская церковь, работает испытательная пожарная лаборатория Карелии. Об этом сообщили в МЧС.

Задача специалистов определить вероятные причины пожара и обнаружить очаг возгорания. На данный момент нет официальной информации, где и каким образом начался пожар в храме.

Также на месте происшествия работает следственная группа.

10 августа в Успенской церкви произошел пожар, который полностью уничтожил памятник заонежской деревянной архитектуры.