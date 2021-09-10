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Исследование привело к неожиданным выводам, какие профессии дают больше шансов долго жить

Новости. Общество
09:00, 15 Сентября 2021
фото: pixabay

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Больше всего долгожителей насчитывается среди экономистов, представителей творческих профессий и разведчиков.

Такие результаты были получены в результате подсчетов, которые опубликовал «Пятый канал». Статистика показывает, в каких сферах работет больше всего людей, достигших возраста 90 и 100 лет.

Ученые, чей научный труд связан с экономикой, живут дольше всего. А те кто занимаются математикой — меньше остальных.

 

Люди, связанные с интеллектуальной или творческой деятельностью, тоже входят в число долгожителей. Так, например, 14 из 32 арфисток перешагивают рубеж в 90 лет, и еще две из них перешагнули вековой рубеж. Среди женщин-дирижеров каждая третья отмечает 90-летний юбилей, точно так же, как и каждая пятая скрипачка и виолончелистка.

На третьем месте по долгожительству - разведчики. Среди них немало тех, кто перешагнул рубеж в сто лет. Возможно, дело в том, что представители этой профессии проходят жесткий отбор, прежде, чем стать разведчиком.

«Полученные нами данные говорят о том, что высокий интеллект и образование способствуют увеличению продолжительности жизни. Люди с высоким IQ ведут более здоровый образ жизни. Например, среди них гораздо больше бросающих курить. Смертность людей с высоким уровнем образования в 4 раза ниже, чем у малообразованных. Их биологический возраст тоже меньше, чем у сверстников, не получивших такого же образования. Мозг у них работает лучше, ведь без нагрузки он стареет быстрее», — рассказал руководитель отдела НМИЦ онкологии им. Петрова в Санкт-Петербурге Владимир Анисимов в беседе с АиФ.

 

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Комментарии

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Лана Текучева
2021-09-15 09:25:45
Мои бабушки дожили до 92 и 103 лет, не имея профессий! :) :) :)
Гость
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